Москва, , 10:32 — REGNUM Законопроект о проведении чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

Распространение новой коронавирусной инфекции в мире послужило основанием принятия на заседании исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) 17 марта 2020 г. решения о переносе чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года на 2021 год.

Законопроектом предусматривается изменение периода проведения чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, уточняются отдельные положения федерального закона № 108-ФЗ, касающиеся утверждения протокольного маршрута UEFA, особенностей регулирования использования радиочастотного спектра в период подготовки и проведения чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года.

Также предусмотрено уточнение товарных позиций алкогольной продукции, ввозимой в Российскую Федерацию и предназначенной для мероприятий UEFA, с нанесенной надписью «не для продажи», на которые при ее помещении под специальную таможенную процедуру, а также на ее хранение, перевозку и потребление не распространяется действие положений федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Кроме того, уточняются вопросы осуществления иностранными гражданами и лицами без гражданства трудовой деятельности на территории Российской Федерации в связи с осуществлением мероприятий UEFA Евро 2020.