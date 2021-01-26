Даллас, США, , 10:17 — REGNUM «Денвер Наггетс» одержал победу над «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 117:113.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, сделавший дабл-дабл из 35 очков и 11 подборов.

В составе «Денвера» наибольшую результативность показал форвард Майкл Портер, набравший 30 очков. Кроме того, центровой Никола Йокич оформил дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов.

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