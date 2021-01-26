Индианаполис, США, , 10:11 — REGNUM «Индиана Пэйсерс» одержал победу над «Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 129:114.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Индианы» Малколм Брогдон, записавший в свой актив 36 очков.

В составе «Торонто» наибольшую результативность показал разыгрывающий Фред Ванвлит, набравший 25 очков.

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