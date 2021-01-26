Кливленд, США, , 10:08 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 115:108.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, записавший в свой актив 46 очков.

В составе «Кливленда» наибольшую результативность показал центровой Андре Драммонд, набравший 25 очков.

Читайте также: «Голден Стэйт» обыграл «Миннесоту» благодаря 36 очкам Карри