Окленд, США, , 10:05 — REGNUM «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Миннесота Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 130:108.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, записавший в свой актив 36 очков.

В составе «Миннесоты» наибольшую результативность показал защитник Малик Бисли, набравший 30 очков.

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