Нью-Йорк, США, , 09:50 — REGNUM «Бруклин Нетс» одержал победу над «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 98:85.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Майами» Эдрис Адебайо, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 10 подборов.

В составе «Бруклина» наибольшую результативность показал форвард Кевин Дюрант, сделавший дабл-дабл из 20 очков и 13 подборов. Также 20 очков набрал защитник «Нетс» Джеймс Харден.

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