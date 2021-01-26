Чикаго, США, , 09:45 — REGNUM Два игрока клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхоукс» отстранены от матчей по протоколу COVID-19. Об этом 26 января сообщил журналист Крис Джонстон в Twitter.

В список отстранённых внесены 23-летний американский форвард Алекс Дебринкэт и 20-летний шведский защитник Адам Боквист.

При этом в список отстранённых по протоколу COVID-19 можно попасть по ряду причин. Это может быть подтверждённый или неподтверждённый положительный тест на коронавирус, появление симптомов, отслеживание контактов или карантин по причинам, связанным с поездкой.

В нынешнем сезоне Дебринкэт сыграл в шести матчах, в которых набрал 6 (2+4) очков. Он является вторым бомбардиром команды. Боквист отметился тремя результативными передачами в шести играх.