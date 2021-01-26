Вашингтон, , 09:22 — REGNUM Российские хоккеисты Александр Овечкин, Артемий Панарин и Андрей Василевский вошли в десятку самых высокооплачиваемых игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 26 января сообщает Forbes.

Овечкин занял четвёртое место в рейтинге. Общий годовой доход капитана «Вашингтон Кэпиталз» составил $13,2 млн, из которых $8,2 млн — зарплата, и $5 млн — от спонсоров.

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Панарин занимает шестое место с доходом $11,2 млн ($10,7 млн зарплата и $500 тыс. от спонсоров). Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Василевский замыкает десятку, у него $10,1 млн ($9,8 млн зарплата и $250 тыс. от спонсоров).

В первую тройку самых высокооплачиваемых игроков НХЛ вошли форварды Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») и Митчелл Марнер («Торонто Мэйпл Лифс»), общий годовой доход которых составляет $16 млн, $15,2 млн и $15 млн соответственно.