Бильбао, Испания, , 08:31 — REGNUM «Атлетик» (Бильбао) одержал победу над «Хетафе» в матче 20-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 5:1, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На первой минуте защитник «Хетафе» Марк Кукурелья открыл счёт. «Атлетик» восстановил равновесие на 13-й минуте благодаря голу хавбека Рауля Гарсии. На 29-й минуте форвард «Хетафе» Хайме Мата не смог реализовать пенальти.

Во втором тайме футболисты «Атлетика» полностью переиграли соперников и сумели забить четыре гола. Отличились Ерай Альварес, Рауль Гарсия, оформивший дубль, Алехандро Беренгер и Оскар Маркос.

На сегодняшний день «Атлетик» занимает девятое место в чемпионате Испании, в активе команды 24 очка после 19 матчей. «Хетафе» идёт на 13-м месте с 23 очками после 19 игр.

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