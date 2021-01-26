Хай-Уиком, , 08:24 — REGNUM «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над «Уиком Уондерерс» в матче 1/16 финала Кубка Англии. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Тоттенхэма» голы забили нападающий Гарет Бэйл, полузащитник Гарри Уинкс, а также хавбек Тангай Н’Домбеле, оформивший дубль. «Уиком» ответил голом полузащитника Фреда Оньединмы.

Таким образом, «Тоттенхэм» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, где сыграет с «Эвертоном».

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