Москва, , 06:44 — REGNUM Девять регионов Дальнего Востока получат по 20 млн рублей на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт правительства РФ.

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В список попали Приморье, Бурятия, Приамурье, Якутия, Хабаровский край, Забайкалье, Еврейская АО, Колыма и Сахалинская область. Не получат финансирование Камчатский край и Чукотка.

Все спортобъекты должны быть адаптированы для людей с ограниченными физическими возможностями, а также оснащены современными гимнастическими снарядами, силовыми тренажерами и спортивным инвентарём.

Как сообщало ИА REGNUM, на строительство спортивных объектов в 78 регионах России будет направлено два млрд рублей.