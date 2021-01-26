Ростов-на-Дону, , 04:25 — REGNUM Трёхдневное восхождение на Эльбрус стало для инструкторов по горной подготовке Вооружённых сил (ВС) России финальным этапом специальных сборов. Об этом 26 января сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

«Инструкторы по горной подготовке Вооружённых сил РФ завершили специальные сборы по горнолыжной специальной подготовке в спортивном центре «Терскол» в Кабардино-Балкарии и совершили восхождение на вершину горы Эльбрус», — говорится в сообщении военного ведомства.

Во время восхождения, которое заняло трое суток, военные инструкторы отработали способы подъёма на склоны, приёмы перемещения на лыжах по снежному покрову и льду с использованием специального инвентаря, а также скоростного спуска.

Всего в сборах, проходивших в спортивном центре «Терскол» в Кабардино-Балкарии, участвовало более 150 военнослужащих, представлявших все военные округа ВС России и Военный институт физической культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кабардино-Балкарии победой первой сборной команды Южного военного округа (ЮВО) 4 октября завершились соревнования на Кубок ВС России по альпинизму «Эльбруссиада-2020».

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