Каир, , 01:24 — REGNUM На чемпионате мира (ЧМ) по гандболу, который проходит в Египте, определились все участники четвертьфинала. Последними путёвку на следующий этап 25 января завоевали две сборные — Катара и Дании.

Команда Катара победила Аргентинцев со счётом 26:25. Сборная Дании переиграла команду Хорватии со счётом 38:26.

В четвертьфинале, все матчи которого состоятся 27 января, встретятся команды Швеции — Катара, Испании — Норвегии, Дании — Египта и Франции — Венгрии. Полуфиналы пройдут 29 января, финал — 31 января.

Российская команда, из-за санкций WADA выступавшая под названием «Команда Федерации гандбола России» (Russian Handball Federation Team), не смогла пробиться в четвертьфинал.

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