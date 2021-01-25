Вашингтон, , 23:54 — REGNUM Центровые Никола Йокич и Джоэл Эмбиид были признаны лучшими игроками прошедшей недели в Западной и Восточной конференциях НБА, передает в своем твиттере инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Никола Йокич All-Pro Reels

За минувшую неделю центровой «Денвер Наггетс» Йокич смог помочь своей команды одержать три победы в трех матчах. Сербский баскетболист в среднем набирал 29,0 очка, 14,7 подбора и 6,7 передачи за встречу.

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Эмбиид также оказал большое влияние на результаты своей команды, которая одержала уверенные три победы. Он в среднем набирал 37,7 очка и 11,7 подбора за игру.