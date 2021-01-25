Флоренция, Италия, , 23:25 — REGNUM Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин близок к заключению контракта с итальянской «Фиорентиной».

Согласно данным портала «Спорт-Экспресс», ожидается, что процедура подписания соглашения между российским футболистом и клубом из Флоренции состоится завтра в первой половине дня, а уже во второй половине Кокорин сможет присоединиться к тренировочному процессу.

Сегодня, 25 января, состоялась встреча Кокорина с владельцем «Фиорентины» Рокко Коммиссо, который сам изъявил желание познакомится с россиянином за ужином.