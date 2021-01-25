Москва, , 23:00 — REGNUM Нападающий нижегородского «Торпедо» Дамир Жафяров отличился двумя результативными баллами в матче регулярного чемпионата КХЛ против московского «Спартака». Встреча прошла 25 января в Москве и завершилась победой «красно-белых» в дополнительное время — 3:2.

Дамир Жафяров Murman80

Нападающий записал на свой счет две голевые передачи.

На данный момент на счету 26-летнего хоккеиста 53 (19+34) очка в 49 матчах чемпионата КХЛ и, таким образом, он повторил рекорд результативности за один сезон в «Торпедо», принадлежавший Михаилу Варнакову-старшему, передает пресс-служба КХЛ.