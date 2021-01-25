Париж, , 21:53 — REGNUM «Пари Сен-Жермен» заинтересован в услугах полузащитника «Арсенала» Маттео Гендузи, который на данный момент выступает за берлинскую «Герту» на правах аренды.

Маттео Гендузи Fars News Agency

Согласно информации портала Daily Mail от 25 января, парижский клуб готов совершить обмен игроками с «канонирами» и отдать в качестве компенсации за Гендузи своего немецкого полузащитника Юлиана Дракслера. Отметим, что Гендузи является воспитанником футбольной академии «ПСЖ».

В текущем сезоне на счету французского полузащитника 13 матчей в Бундеслиге за «Герту», в которых он отметился двумя голами.

Дракслер принял участие в 11 матчах чемпионата Франции и набрал 3 (2+1) очка по системе «гол+пас».