Париж, 25 января 2021, 21:53 — REGNUM «Пари Сен-Жермен» заинтересован в услугах полузащитника «Арсенала» Маттео Гендузи, который на данный момент выступает за берлинскую «Герту» на правах аренды.
Согласно информации портала Daily Mail от 25 января, парижский клуб готов совершить обмен игроками с «канонирами» и отдать в качестве компенсации за Гендузи своего немецкого полузащитника Юлиана Дракслера. Отметим, что Гендузи является воспитанником футбольной академии «ПСЖ».
В текущем сезоне на счету французского полузащитника 13 матчей в Бундеслиге за «Герту», в которых он отметился двумя голами.
Дракслер принял участие в 11 матчах чемпионата Франции и набрал 3 (2+1) очка по системе «гол+пас».