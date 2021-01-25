Вашингтон, , 21:01 — REGNUM Американское отделение Forbes 25 января опубликовало рейтинг игроков НХЛ с самыми высокими доходами по своей версии. В список вошли трое россиян.

Среди российских хоккеистов, выступающих в НХЛ, выше всех оказался капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, он занял четвертое место в рейтинге. Суммарный доход нападающего был оценен в 13,2 миллиона долларов, из которых 8,2 миллиона составляет зарплата и 5 миллионов спонсорские контракты и лицензированные товары.

Далее на шестом месте списка расположился Артемий Панарин с общим доходом в размере 11,2 миллиона долларов. Нападающий получает 10,7 миллиона в год по своему долгосрочному контракту с «Рейнджерс» и выручает 500 тысяч с помощью сторонних доходов.

Десятку замкнул голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, в минувшем году его доход составил 10,1 миллиона долларов, из которых 9,8 миллиона россиянин получил по контракту с клубом, а спонсорские контракты принесли ему 250 тысяч.

Список Forbes по доходам среди игроков НХЛ возглавил 23-летний американский форвард «Торонто Мейпл Лифс» Остон Мэттьюс, заработавший 16 миллионов долларов. Из них 13 миллионов достались ему от клуба и 3 миллиона были заработаны с помощью спонсорских соглашений.