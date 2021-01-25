Лондон, , 20:29 — REGNUM Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт на британском телевидении Гари Невилл прокомментировал слухи о вероятном назначении Томаса Тухеля на пост главного тренера «Челси». Напомним, что сегодня, 25 января, руководство «аристократов» сообщило об увольнении Фрэнка Лэмпарда.

«Я не так удивлен увольнением, как это было бы неделю назад. Слухи о давлении, оказываемом на Фрэнка, стали появляться как раз в конце недели. Когда вокруг «Челси» появляется такой фон, случается все время одно и то же. Слухи появляются — и вскоре случается смена тренера.

Я был немного удивлен, ведь Фрэнку дали мало времени на работу с новыми футболистами. В прошлом году ему дали время, запрет на трансферы сыграл ему на руку.

Тогда он отлично поработал, но как только клуб начал тратиться, ожидания заметно возросли. А мы знаем, что происходит в «Челси», когда возрастают ожидания. Там всегда хотят мгновенных результатов.

Подход к тренерам «Челси» на протяжении многих лет был одним и тем же, Фрэнк знал, на что идет. Он стал жертвой не своих тренерских результатов, а того, как устроен «Челси». Они назначают и увольняют тренеров каждые 12−18 месяцев, если дела идут не так хорошо, как хотелось бы. Планка задрана высоко.

Тухель работал в больших клубах, у него большой опыт. Он знает некоторых футболистов, сейчас играющих в «Челси». Это очередной топ-тренер дляАПЛ.

Но ему предстоит работать ровно в тех же условиях, что и Фрэнку. Я уверен, что через полтора-два года мы будем обсуждать его уход», — приводит слова эксперта портал Sky Sports.