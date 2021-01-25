Санкт-Петербург, , 18:12 — REGNUM Экс-вратарь «Зенита» (Санкт-Петербург) Вячеслав Малафеев рассказал о состоянии своего здоровья. Об этом 25 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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"Больше всего врачи опасались тромбоза. Но, к счастью, осложнений нет. Зона поражения легких уменьшается. Завтра планирую сдать тест на коронавирус», — сообщил Малафеев в Instagram. Он также отметил, что 27 января будет дома, если тест на COVID-19 будет отрицательным.

Как сообщало ИА REGNUM, Малафеева госпитализировали с тяжелой формой COVID-19. Об этом сообщила его жена Екатерина в Instagram.

«Состояние ухудшилось, решили вызывать скорую. Одно легкое поражено на 40%, другое — на 65−70%. Держится температура 38», — писала Екатерина.

Малафеев выступал за сине-бело-голубых с 1999 по 2016 год.

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