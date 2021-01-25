Рим, , 17:41 — REGNUM Экс-защитник футбольного клуба «Фиорентина» Лоренцо Аморузо прокомментировал предстоящий переход форварда Александра Кокорина из «Спартака» (Москва) в итальянский клуб. Об этом 25 января сообщает «Р-Спорт».

"Кокорин — нападающий, но не бомбардир. Он может улучшить игру команды и много на нее играет. Технически может принести огромную пользу «Фиорентине»… Совершенно точно, что раньше он показывал себя очень хорошо. Надо понять, в каком он находится состоянии… вернулось ли к нему спокойствие после историй из прошлого: проблем с законом и с другими ситуациями, — отметил Аморузо.

Как сообщало ИА REGNUM, в случае успешного прохождения медосмотра 29-летний российйский футболист подпишет с «Фиорентиной» контракт на 3,5 года.

В этом сезоне Тинькофф РПЛ на счету Кокорина — 8 матчей, 2 забитых мяча и 1 результативная передача.