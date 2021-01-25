Анкара, , 17:31 — REGNUM Турецкий футбольный клуб «Бешикташ» проявляет заинтересованность в бразильском нападающем Халке (находится в статусе свободного агента). Об этом 25 января сообщает Sport 1.

Халк (Живанилду Виейра де Соуза) — бразильский футболист, нападающий. Известен хорошим дриблингом, отличным дальним ударом и точным пасом.

Клуб из Стамбула готов предложить нападающему контракт с зарплатой 3 млн евро в год.

Также на Халка претендует еще один футбольный клуб из Бразилии — «Палмейрас». Пока что официального предложения от них не поступало.

Ранее сообщалось, что вернуть Халка может и португальский «Порту», за который футболист выступал в 2008—2012 гг.

В услугах Халка заинтересованы и «Истанбул Башакшехир», «Аль-Хиляль».

В 2016—2020 гг. Халк выступал в Китае, кудаперебрался из «Зенита» (Санкт-Петербург). Всего провел за «Шанхай СИПГ» во всех турнирах 135 матчей, забил 74 мяча.