Париж, , 17:22 — REGNUM Футбольные клубы «Ювентус» и «Марсель» готовы обменяться футболистами. Об этом 25 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1353697265291055104

Журналист Фабрицио Романо пишет в Твиттере, что полузащитник Франко Тонгья присоединится к французской команде, а к туринцам перейдет хавбек Марли Аке.

Медобследование пройдет 26 января.

«Матч ТВ» отмечает, что Аке в нынешнем сезоне чемпионата Франции принял участие в 9 матчах и не отметился результативными действиями. А Тонгья однажды сыграл за «Ювентус-2» и один раз вышел на поле в Юношеской Лиге чемпионов.