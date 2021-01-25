Москва, , 16:53 — REGNUM Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал 25 января решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не оспаривать вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу против Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Мы с уважением относимся к решению РУСАДА. Со своей стороны будем делать все, чтобы российский спорт был чистым, максимально реализовывать образовательные программы, взаимодействовать с федерациями, с регионами, с Олимпийским комитетом РФ. И в мере своей компетенции с международными организациями, чтобы обеспечить чистое развитие российского спорта и недопущение использования допинга», — передает ТАСС слова Матыцина.

Как сообщало ИА REGNUM, РУСАДА решило не подавать апелляцию на вердикт CAS по иску WADA.

17 декабря 2020 г. CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под флагом РФ до 16 декабря 2022 г.

«Ставя во главу угла интересы российских спортсменов и российского спорта в целом, а также исходя из необходимости достижения правовой определенности, РУСАДА приняло решение не оспаривать решение CAS в Федеральном суде Швейцарии. РУСАДА привержено работать с WADA с целью достижения полного восстановления статуса», — говорится в заявлении агентства.