Осло, , 16:44 — REGNUM Наставник сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Носсум поделился мнением об Александре Большунове (Россия). Об этом 25 января сообщает Nettavisen.

«Если бы нечто подобное произошло на улице Осло, то Большунов рисковал бы оказаться в полиции. А вообще мы очень уважаем сборную России. Большунов — лучший лыжник в мире», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее финский лыжник Йони Мяки отказался подавать заявление в полицию на Большунова после мужской эстафеты на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия).

На финише эстафеты Большунов отмахнулся и ударил Мяки палкой. В итоге сборная России была дисквалифицирована за неспортивное поведение.