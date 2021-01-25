Москва, , 16:30 — REGNUM Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, в каком статусе российские хоккеисты будут выступать на ЧМ-2021. Об этом 25 января сообщает «Р-Спорт».

"Нам разрешили выступать в таком же качестве, в каком выступали на Играх в Корее, поэтому поедем на ЧМ в таком же формате, как тогда», — отметил он.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане в статусе «спортсмены-олимпийцы из России» (OAR), под нейтральным флагом и без атрибутики сборной РФ.

17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне утвердил список санкций в отношении РФ со стороны ВАДА. Российские спортсмены не смогут выступать со своим флагом и гимном на Олимпийских играх и ЧМ до 16 декабря 2022 г.