Хельсинки, , 16:23 — REGNUM Лыжник Йони Мяки (Финляндия) отказался подавать заявление в полицию на Александра Большунова (Россия) после мужской эстафеты на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти. Об этом 25 января передает Ilta Sanomat.

Напомним, Большунов после финиша врезался в лыжника сборной Финляндии, из-за чего жюри приняло решение дисквалифицировать первую команду сборной РФ, лишив тем самым ее бронзовых медалей.

По данным Iltalehti, Мяки не получил серьезных травм: рентген руки показал, что перелома у спортсмена нет.

«Представляется, что Йони отделался испугом. В этом случае он будет в нормальном режиме выступать в следующие выходные на этапе Кубка мира в Фалуне», — сообщил главный тренер сборной Финляндии Теему Пасанен.