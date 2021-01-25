Москва, , 15:17 — REGNUM Глава Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов выдвинут на пост вице-президента Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF). Об этом 25 января сообщил Агапитов.

«Наши представители будут кандидатами и в исполком IWF, и во все комитеты. Такое решение исполкома ФТАР», — цитирует Агапитова ТАСС.

Он отметил, что будет выдвигаться на пост вице-президента IWF, а также в члены исполкома международной федерации.

Кроме того, Александр Кишкин выдвинут в технический комитет IWF, Владимир Сафонов — в тренерский комитет, Сергей Серебряков — в медицинский комитет.

Выборы руководства IWF должны состояться 27 марта в ходе конгрессе организации, который пройдёт в Стамбуле.

Агапитов возглавляет ФТАР с 2016 года. В мае 2017 года он был избран в исполком IWF.