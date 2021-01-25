Лондон, , 15:00 — REGNUM Лондонский «Челси» отправил в отставку главного тренера Фрэнка Лэмпарда. Об этом 25 января сообщается на сайте клуба.

«Это было очень трудное решение, которое владелец и правление клуба приняли нелегко. Мы благодарны Фрэнку за то, чего он добился за время пребывания на посту главного тренера», — говорится в заявлении клуба.

При этом отмечается, что недавние результаты не оправдали ожиданий клуба, из-за чего команда оказалась в середине турнирной таблицы без чёткого пути к улучшениям.

Напомним, летом 2019 года Лэмпард стал главным тренером «Челси». В настоящее время команда занимает девятое место в Английской премьер-лиге (АПЛ), набрав 29 очков в 19 турах.