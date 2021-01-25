Москва, , 14:22 — REGNUM Параолимпийский комитет России (ПКР) не будет оспаривать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по российскому спорту. Об этом 25 января заявил председатель исполкома и первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

«В планах Параолимпийского комитета нет подачи апелляции на решение CAS», — цитирует Рожкова ТАСС.

По его словам, CAS услышал аргументы и сократил сроки санкций, а российская команда допущена на Параолимпиаду в полном объёме с разрешением выступать в форме в цветах российского флага.

Параолимпийский комитет России участвовал в процессе между WADA и РУСАДА в качестве третьей стороны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, РУСАДА не будет оспаривать решение CAS о санкциях в отношении российского спорта.

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