Москва, , 13:49 — REGNUM Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не было подготовлено в полной мере к извлечению данных московской лаборатории, что привело к искажению данных. Об этом 25 января сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«WADA не было в полной мере подготовлено к миссии и фактически не придерживалось лучших криминалистических практик и надлежащей методологии извлечения данных», — говорится в заявлении РУСАДА.

Отмечается, что WADA не вело протокол и даже не давало сотрудникам московской лаборатории каких-либо указаний по подготовке к извлечению данных и по администрированию системы LIMS (Laboratory Information Management System).

Участники миссии WADA по извлечению данных московской лаборатории не обладали знаниями об этой системе, не проводили ни опросов, ни технических обсуждений с сотрудниками лаборатории. При этом они даже не были в курсе объема данных, которые нужно было извлечь.

«Несмотря на очевидный недостаток знаний о том, как работает система, и как необходимо копировать данные, чтобы избежать потери информации, WADA не следовало указаниям сотрудников московской лаборатории, которые были единственными, кто обладал знаниями о функционировании и работе LIMS московской лаборатории», — отметили в РУСАДА.

Подчёркивается, что изменение и удаление файлов, вызванные обычным функционированием LIMS, были представлены WADA как умышленное массовое удаление и изменение файлов. При этом сотрудники WADA не соблюдали до и во время процесса извлечения данных, поэтому их копирование было произведено некорректно.

В результате все расхождения между данными московской лаборатории и той копией, которая была у WADA от осведомителя, интерпретировались WADA в пользу базы осведомителя.

Это притом, что происхождение, характер и содержание этой копии вызывают вопросы. В частности, «Лаборатория Касперского» установила, что следов существования этой нет копии на серверах московской лаборатории.

Более того, два пользователя системы «tim-sobolevsky» и «oleg.migachev», бывшие сотрудниками московской лаборатории и сбежавшие в США, более 350 раз осуществляли удалённый доступ к базе лаборатории с территории США до июня 2016 года.

В РУСАДА выразили сожаление, что все эти вопросы были проигнорированы коллегией Спортивного арбитражного суда (CAS). При этом представителям РУСАДА дали гораздо меньше времени, чем WADA, на то, чтобы представить свои доказательства, что свидетельствует о неравном положении сторон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, РУСАДА заявило, что не будет оспаривать решение CAS, несмотря на множество разногласий.

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