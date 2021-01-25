Москва, , 12:54 — REGNUM Сборная России по санному спорту допущена в полном составе к участию в чемпионате мира. Об этом 25 января сообщил главный тренер команды Сергей Чудинов.

Все члены команды успешно прошли тестирование на коронавирус.

«Всё в порядке. Наша команда в полном составе допущена до участия в чемпионате мира», — цитирует Чудинова ТАСС.

В состав сборной России вошли Роман и Павел Репиловы, Александр Горбацевич, Семён Павличенко, Виктория Демченко, Татьяна Иванова, Екатерина Катникова, Екатерина Батурина.

Также в мировом первенстве примут участие экипажи мужских двухместных саней: Александр Денисьев и Владислав Антонов, Дмитрий Бучнев и Даниил Кильсеев, Всеволод Кашкин и Константин Коршунов.

Чемпионат мира пройдёт с 29 по 31 января в Кёнигсзее (Германия). В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят с флагом с символикой Федерации санного спорта России.