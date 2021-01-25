Лос-Анджелес, США, , 12:38 — REGNUM «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 108:100.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Клипперс» Кавай Леонард, записавший в свой актив 34 очка.

В составе «Оклахомы» наибольшую результативность показал защитник Шей Гилджес-Александер, набравший 23 очка.

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