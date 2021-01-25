Вашингтон, , 12:18 — REGNUM Американский легкоатлет Райан Краузер побил мировой рекорд в толкании ядра в помещении. Об этом 25 января сообщает Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics).

Краузер толкнул ядро на 22,82 метра на внутренних соревнованиях в США. Предыдущим рекордом был результат американца Рэнди Барнса, который в 1989 году метнул снаряд на 22,66 метра.

28-летний Краузер является олимпийским чемпионом 2016 года и серебряным призёром чемпионата мира — 2019. Кроме того, в его активе наибольшее количество метаний ядра на 22 и более метров.