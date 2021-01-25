Ростов-на-Дону, , 11:39 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» записал на свой счёт ещё одну победу на зимнем сборе в Испании. Со счётом 1:0 жёлто-синие обыграли шведский «Эстерсунд», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донской команды.

Автором единственного гола стал Дмитрий Полоз, реализовавший пенальти на 27-й минуте матча.

«Понятно, что хотелось бы сыграть против как можно более сильных команд. <…> В нынешних условиях выбирать особо не приходится. Сегодня соперник был из шведской высшей лиги, команда неплохого уровня. <…> Мы хотим посмотреть на физическое состояние [игроков]. Если сейчас физически не готов, в голове туман, в глазах темно, а в ушах свистит, то ни о каком футболе говорить нельзя. Сейчас мы набираем форму в состоянии конкурентной борьбы», — отметил наставник «Ростова» Валерий Карпин.

ИА REGNUM напоминает, что предыдущий контрольный матч в Марбелье подопечные Карпина провели 20 января. Жёлто-синие разгромили клуб из провинции Кадис «Альхесирас» со счётом 5:1.

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