Питтсбург, США, , 11:20 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Питтсбурга» шайбы забросили нападающие Брайан Раст, Джаред Макканн и Джейк Гюнцель.

В составе «Рейджерс» точными бросками отметились форварды Колин Блэквелл и Райан Строум. Российский нападающий Артемий Панарин отдал результативную передачу.

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