Москва, , 10:56 — REGNUM Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) ждёт начала работы со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по восстановлению в правах и считает закрытой главу с судебными разбирательствами. Об этом 25 января сообщает пресс-служба агентства.

«Несмотря на разногласия и оговорки в отношении выводов коллегии, РУСАДА считает, что эта глава теперь закрыта, и с нетерпением ожидает начала работы с WADA в целях полного восстановления членства», — говорится в заявлении РУСАДА.

В РУСАДА надеются на то, что этот процесс будет конструктивным и основанным на «транспарентной и реалистичной дорожной карте».

Как сообщало ИА REGNUM, в РУСАДА приняли решение не оспаривать вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) о санкциях в отношении российского спорта, которые будут действовать до 16 декабря 2022 года.

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