Париж, , 10:34 — REGNUM Во Франции завершили проект по разработке специальной противовирусной маски для спортсменов, сообщает France Info.

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Отмечается, что маска сделана из мягкой фильтрующей ткани. Также маска не касается губ и не втягивается даже при интенсивном дыхании.

Маска закреплена на лице таким образом, что не перемещается по лицу при интенсивном движении. Маску успешно запатентовали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее парижская медицинская академия 22 января для борьбы с распространением SARS-CoV-2 порекомендовала жителям Франции не разговаривать во время пользования общественным транспортом.

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