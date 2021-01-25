Москва, , 10:28 — REGNUM Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет оспаривать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о санкциях в отношении российского спорта. Об этом 25 января сообщает пресс-служба агентства.

Кастет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В РУСАДА заявили о несогласии с выводами CAS об утверждаемых манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории.

Кроме того, в агентстве не согласны с тем, что РУСАДА признано не соответствующим нормам кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA), хотя не допустило каких-либо нарушений, что признано WADA.

Вместе с те, там назвали позитивным решение CAS об отказе WADA в наложении коллективных санкций на невиновных спортсменов.

Напомним, WADA требовало наложить санкции на Россию на четыре года. CAS сократил этот срок до двух лет. Таким образом, до 16 декабря 2022 года российские спортсмены лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх.