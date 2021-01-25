Москва, , 10:15 — REGNUM Российский боксёр Сергей Ковалёв сдал второй допинг-тест, который также оказался положительным. Об этом 25 января сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что Ковалёв сдал вторую допинг-пробу через несколько дней после первой. В ней вновь обнаружен синтетический тестостерон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Ковалёв провалил допинг-тест, из-за чего его бой с узбекским боксёром Бектемиром Меликузиевым был отменён.

Читайте ранее в этом сюжете: Российский боксёр Ковалёв провалил допинг-тест