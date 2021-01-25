Мюнхен, Германия, , 09:19 — REGNUM Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски забил свой 500-й гол в карьере. Это произошло 24 января в матче Бундеслиги с «Шальке».

32-летний польский форвард сыграл 730 матчей в карьере, включая выступления за «Баварию», дортмундскую «Боруссию», польские клубы «Лех» и «Знич», а также сборную Польши.

В составе национальной команды Польши Левандовски сыграл 116 матчей, в которых забил 63 гола.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Бавария» в гостях разгромила «Шальке-04» в матче 18-го тура Бундеслиги.

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