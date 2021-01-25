Эльче, Испания, , 08:59 — REGNUM «Барселона» одержала победу над «Эльче» в матче 20-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 2:0, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Барселоны» голы забили полузащитники Френки де Йонг (39) и Рики Пуч (89). Капитан команды Лионель Месси не играл из-за дисквалификации, полученной после удаления в матче за Суперкубок Испании с «Атлетиком».

На сегодняшний день «Барселона» занимает третье место в чемпионате Испании, в активе команды 37 очков после 19 матчей. «Эльче» идёт на 19-м месте с 17 очками после 18 игр.

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