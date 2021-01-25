Мадрид, , 08:55 — REGNUM Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Валенсией» в матче 20-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 3:1, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На 11-й минуте матча гол в ворота «Атлетико» забил полузащитник «Валенсии» Урош Раич. Мадридскому клубу удалось отыграться и вырвать победу благодаря голам нападающих Жоау Фелиша, Луиса Суареса и Анхеля Корреа.

На сегодняшний день «Атлетико» занимает первое место в чемпионате Испании, в активе команды 47 очков после 18 матчей. «Валенсия» идёт на 14-м месте с 20 очками после 20 игр.

Читайте также: Дубль Суареса принёс «Атлетико» победу в матче с «Эйбаром»