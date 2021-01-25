Рим, , 08:35 — REGNUM «Лацио» одержал победу над «Сассуоло» в матче 19-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:1, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Лацио» голы забили полузащитник Сергей Милинкович-Савич и нападающий Чиро Иммобиле. У «Сассуоло» отличился форвард Франческо Капуто.

На сегодняшний день «Лацио» занимает седьмое место в чемпионате Италии, в активе команды 34 очка. «Сассуоло» идёт на девятом месте с 30 очками.

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