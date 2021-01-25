Ливерпуль, Великобритания, , 08:18 — REGNUM «Эвертон» одержал победу над «Шеффилд Уэнсдей» в матче 1/16 финала Кубка Англии. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Эвертона» голы забили нападающий Доминик Калверт-Льюин, полузащитник Ришарлисон и защитник Йерри Мина.

Таким образом, «Эвертон» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, где сыграет с победителем матча «Уиком Уондерерс» — «Тоттенхэм Хотспур».

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