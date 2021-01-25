Манчестер, Великобритания, , 08:13 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Ливерпулем» в матче 1/16 финала Кубка Англии. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Ливерпуля» дубль оформил нападающий Мохамед Салах. «Манчестер Юнайтед» ответил голами Мэйсона Гринвуда и Маркуса Рашфорда.

Победный гол на 78-й минуте матча забил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш ударом со штрафного.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, где сыграет с «Вест Хэм Юнайтед».