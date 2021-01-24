Москва, , 23:19 — REGNUM Лишение бронзовой медали первой команды сборной России по лыжным гонкам в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия) из-за того, что российский спортсмен Александр Большунов на финише врезался в финского соперника, вызвало обсуждение в интернете. Пользователи оставили свои комментарии 24 января в социальной сети Facebook.

«Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать…». Ребята, мы с вами», — написала Анна Н.

Многие пользователи выразили поддержку Большунову и оказались совершенно не согласны с лишением медали российской команды. Они считают, что на месте спортсмена также поступили и многие другие биатлонисты.

«Явно финн срезал на финише Сашу, финн видел боковым зрением Сашу, даже первый раз Саша споткнулся о лыжи финна, но, тем не менее, он препятствовал Саше! Трудно на эмоциях сдержаться Большунову, хотя не совсем корректно, но в таком случае, я бы также поступил!», — пишет Валерий Я.

Тем не менее, нашлось и много осудивших поступок Большунова граждан. Некоторые пользователи уверены, что спорт есть спорт, и необходимо соблюдать спортивное поведение, иначе, своими импульсивными действиями, наносится ущерб репутации всей страны.

«Финал видел, что подрезают Александра и все равно продолжил идти по правой дорожке. Александр чуть не упал. Конечно, нервы у него не выдержали от мерзости, финал, вот и замахнулся палкой, но он его не задел. Но в зоне финиша не надо было наезжать на фина. Это дерзость и не спортивное поведение», — считает Ирина Ч.

Нашлись и те, кто призвал спортсменов следовать одному единственному правилу: победитель тот, кто оказался впереди. Они уверены, что после драки, кулаками не имеет смысла махать, может быть только хуже.

«Некрасиво! Кто впереди, тот и прав! Хочешь быть правым? Будь впереди!», — поделился мнением Андрей С.

Напомним, 24 января первую команду сборной России по лыжным гонкам лишили бронзы в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия) из-за инцидента на финише, где российский спортсмен Александр Большунов совершил наезд на своего финского соперника.