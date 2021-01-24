Москва, , 21:50 — REGNUM Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что финский лыжник заблокировал Александра Большунова, но у жюри другое мнение на этот счёт. Об этом она сообщила в эфире TV2.

«Я легко могу понять Александра. Прекрасно понимаю — он рассердился. Он должен остыть, но я могу войти в его положение. Извинения? Я и сама могла бы извиниться перед финном. Но вообще-то Александр ударил палкой лишь в снег», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, первая лыжная сборная России получила дисквалификацию и была лишена бронзовой медали за неспортивное поведение Александра Большунова в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти.

В результате обладаем бронзовых наград стала вторая российская сборная в составе Илья Семиков, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко и Сергей Устюгов.

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