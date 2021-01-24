Москва, 24 января 2021, 19:13 — REGNUM Боец Хабиб Нурмагомедов (Россия) прокомментировал поражение ирландца Конора Макгрегора в поединке против Дастина Порье (США). Об этом 24 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Утром всех разбудил, а сам спать лег», — написал Хабиб в Instagram.
Как сообщало ИА REGNUM, Порье победил во II раунде, отправив Конора в нокаут.
После этого поединка американский боец прокомментировал победу над Макгрегором.
«Мне интересен реванш с Конором. Уверен, есть и другие варианты, но прямо сейчас… Не знаю. У нас с Конором 1−1. Нужно вернуться домой, а там посмотрим», — цитирует Порье «Чемпионат.com».