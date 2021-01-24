Санкт-Петербург, , 19:06 — REGNUM Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) обыграл солигорский «Шахтер» в товарищеском матче — 2:0. Об этом 24 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Встреча прошла в Дубае, где команды проводят свои сборы. В составе сине-бело-голубых отличились Далер Кузяев и Сердар Азмун.

В турнирной таблице РПЛ подопечные Сергея Семака занимают I место, набрав 41 очко.

Ранее «Зенит» обыграл ташкентский «Пахтакор» в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Над Аль-Шеба» в Дубае и завершилась — 3:0.